06.10.2017 (14:53)

Штаб российско-белорусского учения впервые разработает операцию с учетом широкого применения боевой колесной и гусеничной техники

В ходе российско-белорусского тактического учения на специально развернутом объединенном командном пункте впервые будет разработана совместная операция подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь (РБ) с учетом широкого применения боевой колесной и гусеничной техники в болотисто-лесистой местности.

Операция будет спланирована с учетом возможности оперативной переброски в районы выполнения задач личного состава, военной и специальной техники самолетами военно-транспортной авиации России, а также по полевым и рокадным дорогам во Псковской области, а также с учетом затянувшихся проливных дождей и осенней распутицы, сделавшие полевые дороги недоступными для тяжелого колесного транспорта.

Через несколько дней подразделения ВДВ России и ССО РБ совершат комбинированные марши в районы сосредоточения и подготовки к десантированию. После прыжков с парашютом десантники выполнят ряд задач по разведке, а затем осуществят захват объектов и приступят к маневренным действиям на своих операционных направлениях.

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