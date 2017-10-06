06.10.2017 (16:45)

Подводные лодки ЧФ в рамках плановой боевой подготовки выполнили пуски ракет в акватории Черного моря

В соответствии с планом боевой подготовки подводные лодки Черноморского флота (ЧФ) «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск» выполнили пуски ракет «Калибр» по наземной и надводной целями в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря.

В ходе отработки задач экипаж «Ростова-на-Дону» поразил мишень, расположенную на побережье в районе полигона Опук, а подводники «Новороссийска» нанесли удар по надводной мишени, расположенной в одном из морских полигонов Черноморского флота.

Пуски ракет осуществлены из подводного положения. В ходе стрельбы израсходовано две практические ракеты «Калибр».

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного района было привлечено более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее экипажи подводных лодок выполняли задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море, нанося реальные удары по объектам террористов на территории Сирии.

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