06.10.2017 (17:19)

Десантники, разведчики и спецназ КСОР ОДКБ выполнили задачи в тылу условного противника в ходе совместного ТСУ «Поиск-2017»

Более 50 военнослужащих разведывательных подразделений и групп специального назначения группировки коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были доставлены десантно-штурмовым способом в район выполнения задачи в Армении в соответствии с замыслом совместного тактико-специального учения «Поиск-2017». Для выполнения операции было задействовано звено вертолетов армейской авиации российской военной базы и ВВС Республики Армения.

Боевые группы десантников, разведчиков и спецназа, прибывшие на учение из Белоруссии, Казахстана, России в тесном взаимодействии с коллегами из Армении обнаружили важные объекты условного противника и передали координаты на совместный командный пункт, нарушили систему управления незаконных вооруженных формирований, разведали их планы действий.

Выполнив задачи главного штаба учения разведгруппы скрытно вернулись в пункт базирования.

Руководство практическими действиями коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осуществляется на совместном пункте управления, развернутом на полигоне Баграмян.

В совместном тактико-специальном учении разведки «Поиск-2017» принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ.

Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Совместное ТСУ «Поиск-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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