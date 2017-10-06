06.10.2017 (17:13)

Боевые расчеты ЗРК С-400 ПВО Балтийского флота поразили учебные цели на учении в Астраханской области

Боевые расчеты зенитно-ракетных подразделений соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели комплексные стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Боевые стрельбы проводились как со специально-оборудованных боевых позиций, так и в ходе проведения маршей в новые позиционные районы. Во время тактического учения особое внимание уделялось моделированию реальных боевых условий с применением условным противником средств воздушно-космического нападения.

В рамках учения специалисты ПВО Балтийского флота отрабатывали маскировку своих позиций, подготовили ракетные комплексы к боевому применению зенитных управляемых ракет в дневное и ночное время по десяти целям одновременно.

Кульминацией учения на полигоне Ашулук стали ракетные пуски комплексов С-400 по высотным, сверхзвуковым, низколетящим, маневрирующим, наземным и баллистическим мишеням, обозначающим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника.

В общей сложности, в тактическом учении с боевой стрельбой, которое состоялось на этой неделе в Астраханской области, приняло участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц специальной военной техники и вооружения.



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