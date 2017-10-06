Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

06.10.2017 (13:47)

Разведчики 201-й военной базы обезвредили условную бандгруппу в горах Таджикистана

Разведчики 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, обнаружили и уничтожили бандгруппу условных террористов в горах.

В ходе разведывательно-поисковых действий российские военнослужащие, используя комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотный летательный аппарат «Элерон», обнаружили лагерь условных террористов.

Проведя разведку маршрута выдвижения бадгруппы, разведчики произвели минирование горной тропы и устроили засаду. Дождавшись выдвижение каравана с оружием и наркотиками, используя эффект неожиданности, окружили и уничтожили условных террористов.

При проведении тактического учения особое внимание уделялось совершенствованию военнослужащими навыков ведения разведки в дневное и ночное время суток, использованию горного снаряжения и установке минно-взрывных заграждений.

Справочно:

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false