06.10.2017 (13:47)

Разведчики 201-й военной базы обезвредили условную бандгруппу в горах Таджикистана

Разведчики 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, обнаружили и уничтожили бандгруппу условных террористов в горах.

В ходе разведывательно-поисковых действий российские военнослужащие, используя комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотный летательный аппарат «Элерон», обнаружили лагерь условных террористов.

Проведя разведку маршрута выдвижения бадгруппы, разведчики произвели минирование горной тропы и устроили засаду. Дождавшись выдвижение каравана с оружием и наркотиками, используя эффект неожиданности, окружили и уничтожили условных террористов.

При проведении тактического учения особое внимание уделялось совершенствованию военнослужащими навыков ведения разведки в дневное и ночное время суток, использованию горного снаряжения и установке минно-взрывных заграждений.

Справочно:

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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