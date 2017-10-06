06.10.2017 (12:35)

В военном морском вузе в Калининграде пройдет День открытых дверей для школьников

7 октября в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (БВМИ) состоится День открытых дверей для учеников общеобразовательных школ области. Ожидается, что в гости к курсантам придет более 400 школьников.

Ребята ознакомятся с условиями проживания будущих офицеров, учебным процессом с использованием современных электронных тренажеров, образцами стрелкового и морского оружия, посетят спортивный зал, где примут участие в занятиях по физической подготовке, музее и храме-часовне адмирала Ф.Ф.Ушакова.

В клубе филиала в течение всего дня будет работать военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы в 2018 году.

В Калининграде для подростков регулярно проводятся различные военно-патриотические мероприятия, спортивные состязания, смотры строя и песни, акции «Есть такая профессия – Родину защищать».

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