06.10.2017 (12:35)
В военном морском вузе в Калининграде пройдет День открытых дверей для школьников
7 октября в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (БВМИ) состоится День открытых дверей для учеников общеобразовательных школ области. Ожидается, что в гости к курсантам придет более 400 школьников.
Ребята ознакомятся с условиями проживания будущих офицеров, учебным процессом с использованием современных электронных тренажеров, образцами стрелкового и морского оружия, посетят спортивный зал, где примут участие в занятиях по физической подготовке, музее и храме-часовне адмирала Ф.Ф.Ушакова.
В клубе филиала в течение всего дня будет работать военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы в 2018 году.
В Калининграде для подростков регулярно проводятся различные военно-патриотические мероприятия, спортивные состязания, смотры строя и песни, акции «Есть такая профессия – Родину защищать».