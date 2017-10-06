06.10.2017 (16:26)

Северный флот поздравит мурманчан с Днём города выставкой военной техники

7 октября в центре города-героя Мурманска состоится выставка вооружения и военной техники береговых частей Северного флота в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 101-й годовщине столицы Кольского Заполярья.

Мурманчане увидят новые и уже проверенные образцы военной техники: армейские мотовездеходы и снегоходы, колёсные бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А, беспилотные летательные аппараты и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300, а также современные образцы экипировки, обмундирования и стрелкового оружия.

В ходе проведения выставки будет работать информационный пункт по набору граждан на контрактную службу, в котором жители города смогут получить консультации по вопросам поступления на военную службу, пройти собеседование и профессионально-психологическое тестирование, ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к кандидатам и условиях прохождения службы в конкретных подразделениях и частях Северного флота.

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