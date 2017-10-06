06.10.2017 (08:42)

В ходе осенней призывной кампании в Хабаровском крае будет призвано и отправлено в войска около 1000 человек

Военными комиссариатами Хабаровского края в ходе осенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы по призыву около 1000 граждан.

По прибытии на сборные пункты новобранцы пройдут завершающее медицинское обследование и психологическое тестирование, получат военную форму нового образца, в том числе зимнюю.

С помощью цифрового оборудования, уставленного на краевом сборном пункте в Хабаровске, с граждан, подлежащих призыву и отправке в войска, будут сняты биометрические данные — отпечатки пальцев, электронная фотография.

Эта информация, а также биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования заносятся на персональную электронную карту, которая выдается новобранцу.

Призывная кампания в Хабаровском крае стартовала 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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