06.10.2017 (14:40)

В Дагестане проведено батальонное тактическое учение с морскими пехотинцами Каспийской флотилии

На полигоне Аданак в Дагестане прошло батальонное тактическое учение (БТУ) морской пехоты Каспийской флотилии, к которому были привлечены экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Южного военного округа (ЮВО).

В ходе учения морпехи отработали навыки стрельбы из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, находясь в транспортном отсеке вертолёта, а также выполнили высадку тактического воздушного десанта «по-штурмовому» из низколетящего вертолёта с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении.

После высадки, разделившись на группы, военнослужащие совершили 10 километровый марш-бросок в район расположения условного противника.

Морские пехотинцы отработали способы скрытного проникновения на охраняемый объект с целью добычи разведданных о дислокации частей для последующего нанесения авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по обнаруженным объектам.

В учениях было задействовано около 500 военнослужащих флотилии и два вертолёта Ми-8 АМТШ армейской авиации Южного военного округа.

Батальонное тактическое учение проводится в соответствии с утверждённым планом деятельности Каспийской флотилии на 2017 учебный год и завершает этап подготовки отдельного батальона морской пехоты флотилии в летнем периоде обучения.

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