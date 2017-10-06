06.10.2017 (12:34)

В Подмосковье генералы и офицеры ЗВО соревнуются в «Командирских стартах-2017»

В Московской области начался финальный этап спортивных соревнований среди командиров соединений и воинских частей на Кубок командующего войсками Западного военного округа «Командирские старты-2017».

Программа финала включает легкоатлетическую эстафету и четырёхборье, в котором военнослужащие продемонстрируют результаты в стрельбе из штатного оружия, плавании, беге, подтягивании или рывке гирь. В соревнованиях принимают участие 230 офицеров – от командиров взводов до командующих армиями.

Из победителей будет сформирована сборная команда Западного военного округа, которая представит объединение на заключительном этапе соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации. Команда ЗВО уже завоёвывала Кубок в 2015 и 2016 годах.

«Командир должен быть примером для своих подчинённых во всём, особенно – в спорте, – такими словами напутствовал участников соревнований заместитель командующего войсками ЗВО – начальник спортивного комитета округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. – Желаю всем удачи, пусть победит сильнейший!»

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