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06.10.2017 (11:37)

На полигоне Молькино в Краснодарском крае спецназ ЮВО отрабатывает элементы контрснайперской борьбы

На Кубани военнослужащие соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО) отрабатывают приемы контрснайперской борьбы в преддверии сдачи контрольных занятий за летний период обучения.

Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают опыт антиснайперской тактики позиционного боя, применяемый подразделениями специального назначения условного противника, а также отрабатывают практические навыки противодействия ей.

Особенностью занятий является изучение способов ведения огня «из холодного ствола» (без пристрелочного выстрела). Данная методика исключает бесприцельную стрельбу, по которой условный противник может обнаружить снайпера.

При выполнении поставленных задач снайперские пары осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки, учатся применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные миниметеостанции, навигационные комплексы и средства защищенной связи, находить и оборудовать места для длительных засад в условиях лесного массива.

На занятия привлечены более 50 снайперов, которые вооружены винтовками СВД-М, ВСС и «Винторез».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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