06.10.2017 (11:17)

В Саратовскую область прибыли новые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»

Расчеты соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа вернулись в пункт постоянной дислокации в Саратовскую область с партией новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», которые получили по Гособоронзаказу в Астраханской области.

Новая техника была передана зенитчикам в середине сентября на полигоне Ашулук. Там же военнослужащие успели оценить возможности вооружения комплекса. Были проведены одиночные, групповые и массированные стрельбы в дневное и ночное время по маневрирующим мишеням, имитирующим крылатые ракеты и авиацию противника.

Планируется, что новые ЗПРК «Панцирь-С1» к концу этого года встанут на боевое дежурство.

«Панцирь-С1» — зенитный ракетно-пушечный комплекс, который предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.

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