06.10.2017 (05:09)

Масштабную командно-штабную тренировку органов военного управления ВВО обеспечили около 1000 связистов

Около 1000 специалистов войск связи Восточного военного округа было задействовано в масштабной командно-штабной тренировке (КШТ) войск и сил округа.

В ней приняли участие командование и штабы ВВО, Тихоокеанского флота, объединения ВВС и ПВО, общевойсковых армий, подчиненные соединения и воинские части.

В ходе КШТ офицеры органов военного управления всех уровней отработали вопросы управления межвидовой группировкой войск и сил ВВО, дислоцированных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Связь между полевыми пунктами управления была организована через станции спутниковой связи нового поколения «Ливень», развернутые в полевых условиях, а также цифровые тропосферные станции «Ладья».

Визуальный контакт представителей штаба Восточного военного округа с руководящим составом подчиненных общевойсковых объединений в зоне ответственности от Байкала до Камчатки и Курильских островов был обеспечен посредством защищенной видео-конференцсвязи, которую развернули специалисты войск связи.

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