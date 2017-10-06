06.10.2017 (05:09)
Масштабную командно-штабную тренировку органов военного управления ВВО обеспечили около 1000 связистов
Около 1000 специалистов войск связи Восточного военного округа было задействовано в масштабной командно-штабной тренировке (КШТ) войск и сил округа.
В ней приняли участие командование и штабы ВВО, Тихоокеанского флота, объединения ВВС и ПВО, общевойсковых армий, подчиненные соединения и воинские части.
В ходе КШТ офицеры органов военного управления всех уровней отработали вопросы управления межвидовой группировкой войск и сил ВВО, дислоцированных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Связь между полевыми пунктами управления была организована через станции спутниковой связи нового поколения «Ливень», развернутые в полевых условиях, а также цифровые тропосферные станции «Ладья».
Визуальный контакт представителей штаба Восточного военного округа с руководящим составом подчиненных общевойсковых объединений в зоне ответственности от Байкала до Камчатки и Курильских островов был обеспечен посредством защищенной видео-конференцсвязи, которую развернули специалисты войск связи.