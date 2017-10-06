06.10.2017 (07:52)

Расчеты ЗРС С-300 Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет в ходе учения в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с подразделениями войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника.

В ходе активной фазы учения расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, военнослужащие провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника, роль которых выполняли истребители-бомбардировщики Су-34 авиационной части ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае.

В сентябре 2017 г. расчеты ЗРС С-300 выполнили около 10 боевых пусков на специализированном полигоне Телемба в Бурятии в рамках тактического учения с зенитными ракетными частями ПВО ВВО. Все цели были уничтожены на оценку «отлично».

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