06.10.2017 (12:47)

В Оренбургской области подразделения РЭБ ЦВО учатся перехватывать беспилотную авиацию противника

В Оренбургской области начались учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие с помощью современных комплексов РЭБ, таких как «Борисоглебск-2», отрабатывают задачи по перехвату управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и их посадке на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации.

В учении принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано свыше 60 единиц военной техники.

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