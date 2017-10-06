06.10.2017 (12:27)

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Его работу Министр обороны начал с подведения итогов совместного российско-белорусского учения «Запад-2017», которое состоялось в сентябре.

Он отметил, что подготовка к этому мероприя­тию проходила в условиях беспрецедентного информационного давления.

Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий.

«Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

В реальности, по замыслу учения, практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов.

В итоге органы военного и государственного управления получили практический опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Министр обороны обратил внимание на тот факт, что учение «Запад-2017» было проведено в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года.

Сергей Шойгу напомнил, что за манёврами наблюдали 95 представителей из 50 стран.

В учении было задействовано 12700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.

«Считаем, что цели учения достигнуты, –– заявил Министр обороны, подчеркнув, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации.

Окончательные итоги учения «Запад-2017» планируется подвести в ближайшие дни.

Продолжая тему боевой учёбы, глава военного ведомства отметил, что со 2 по 27 октября в Вооружённых Силах проводится контрольная проверка войск в текущем учебном году.

Уровень боеготовности определяется в ходе зачётных мероприятий и тактических учений.

В первую очередь оцениваются соединения, воинские части и подразделения, которые претендуют на присвоение наименования «ударные».

Министр обороны подчеркнул, что частично освобождены от контрольной проверки 53 соединения и воинские части, показавшие хорошие результаты на стратегическом учении «Запад-2017».

За выполнение учебно-боевых задач они получили 11 оценок «отлично», 36 – «хорошо» и 6 – «удовлетворительно».

«В конце этого месяца по завершении контрольной проверки у нас будет объективная картина подготовки наших Вооружённых Сил», –– подытожил Сергей Шойгу.

Министр обороны также обратил внимание участников совещания на проведение мероприятий, связанных с начавшимся 1 октября в стране осенним призывом граждан на военную службу, который продлится до конца декабря.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации призыву подлежит 134 000 человек, в том числе почти 121 000 – в Вооружённые Силы.

Это на 18 000 человек меньше, чем в прошлом году, что свидетельствует о том, что армия всё более и более комплектуется контрактниками.

Министр обороны поставил задачу командующим войсками военных округов и Северным флотом организовать контроль за проведением профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования призывников.

Глава военного ведомства потребовал исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами.

«Важно обеспечить готовность всех пунктов сбора, приёма и отправки личного состава, а также казарменного фонда в воинских частях. В ходе кампании необходимо уделить особое внимание мерам безопасности и профилактике заболеваний», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Особо выделил Министр обороны «важное событие, которое произошло 2 октября, когда впервые в истории России курсанты-девушки приступили к занятиям по программе подготовки офицеров-лётчиков».

Он отметил, что на сегодняшний день в высших военно-учебных заведениях по офицерским специальностям обучается более 1000 девушек.

При этом интерес представительниц прекрасного пола к поступлению в военные вузы неуклонно растёт. Только в этом году по отдельным специальностям на место претендовало до 25 человек.

«С учётом этого мы дополнительно открыли для девушек новую уникальную программу подготовки по профессии военного пилота в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков», –– пояснил Сергей Шойгу.

Конкурс среди желающих поступить составил 14 человек на одно место. В связи с этим была создана? многопрофильная приёмная комиссия, в состав которой вошли авторитетные и высококвалифицированные специалисты.

В результате тщательного отбора в училище зачислено 16 девушек.

Для их проживания, учёбы и отдыха созданы все необходимые условия.

«Считаю, что проделана большая и качественная работа по приёму девушек на лётную специальность», –– констатировал Министр обороны и поручил Главному управлению кадров обобщить полученный опыт и использовать его при наборе в вузы Министерства обороны в 2018 году.

Также участники совещания были проинформированы о начавшихся в Министерстве обороны по поручению Президента России работах по созданию Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Как подчеркнул Министр обороны, «реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований».

Предусматривается, что в технополисе будут работать молодые учёные, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах.

Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.

Это позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.

Перейдя к тематической части совещания, Министр обороны вынес на обсуждение четыре вопроса.

Сначала был рассмотрен ход работ по повышению исправности самолётов Ту-160 и Ту-95МС.

Сергей Шойгу отметил, что в настоящее время компания «Туполев» и предприятия кооперации планово решают данную задачу в соответствии с заключёнными государственными контрактами. Главное теперь –– сохранить набранные темпы, не снижая качества работ.

Следующие два вопроса повестки дня касались реализации заданий Гособоронзаказа Объединённой судостроительной корпорацией и публичным акционерным обществом «Звезда» в части поставок кораблей и судовых двигателей.

Министр обороны напомнил, что одним из приоритетов российской военной политики является укрепление мощи Военно-Морского Флота.

С этой целью ежегодно в его состав вводятся современные корабли и суда, ремонтируются и модернизируются имеющиеся.

Основным исполнителем работ является Объединённая судостроительная корпорация.

В текущем году компания передала Тихоокеанскому флоту новый корвет «Совершенный». Завершила государственные испытания фрегата «Адмирал Макаров» и ремонт атомной подводной лодки Северного флота «Орёл». Провела сервисное обслуживание кораблей и судов, участвовавших в Главном военно-морском параде и учении «Запад-2017».

Поставкой, ремонтом и сервисным обслуживанием судовых двигателей в интересах Военно-Морского Флота занимается публичное акционерное общество «Звезда».

Отдельно остановился Министр обороны на таком важном вопросе, как своевременное обеспечение военнослужащих денежным довольствием, отметив, что все, что с ним связано, поставлено на еженедельный контроль Национальным центром управления обороной страны.

В ходе совещания руководители органов военного управления получили от Министра обороны оперативные задачи по линии своей ответственности.



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