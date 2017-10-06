06.10.2017 (09:10)

Зенитчики мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области возвращаются в пункт постоянной дислокации после пусков ракет в учебном центре под Ейском

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, возвращаются в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом после выполнения пусков ракет из новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».

В течение двух месяцев в рамках лагерного сбора в учебном центре войск ПВО в городе Ейске военнослужащие отрабатывали практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в различных условиях обстановки.

Полевой выход завершился проведением тактического учения с боевой стрельбой по воздушным целям из зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска», зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», включая и малоразмерные скоростные мишени типа «Фаланга», для чего на полигоне была создана максимально сложная обстановка имитации воздушного налета авиации условного противника.

На лагерный сбор привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.

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