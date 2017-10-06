06.10.2017 (10:00)

Под Волгоградом завершился лагерный сбор с артиллеристами мотострелкового соединения ЮВО

В Южном военном округе (ЮВО) завершился лагерный сбор артиллерии мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области. В нем принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

За время сборов было израсходовано около 2 тыс. боеприпасов и мин калибра от 120-мм до 152-мм.

Артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

В ходе лагерного сбора проведено около 30 тактических учений с батареями, из них 20 с боевой стрельбой и около 10 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов. Артиллеристы выполнили около 400 огневых задач, в том числе более 300 с боевой стрельбой, израсходовав около 4 тыс. снарядов и мин.

Завершающим этапом сбора стали тактические учения артиллерии с боевой стрельбой в составе соединения под руководством командира бригады и начальника артиллерии бригады, в котором принимали участия расчеты 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мста-С», 120-мм орудий «Хоста», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и другая артиллерия.

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