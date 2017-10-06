06.10.2017 (10:59)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЗВО отработают преодоление системы ПВО в Астраханской области

В Астраханской области в тактическом учении подразделений противовоздушной обороны (ПВО) танкового объединения Западного военного округа примут участие экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Вылетев с аэродрома в Воронежской области, звено многоцелевых боевых самолётов совершит перелёт протяжённостью свыше 1 тыс. км на полигон Капустин Яр, где отработает преодоление развёрнутой системы ПВО и нанесёт удар по объектам условного противника. В свою очередь, подразделения ПВО должны сначала обнаружить воздушные цели, а затем поразить самолёты, имитируемые теплоконтрастными мишенями.

Учение завершится в конце октября, в нём принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 ед. военной и специальной техники. Боевые стрельбы проводят переброшенные из Московской, Смоленской, Нижегородской и Ивановской областей расчёты зенитных ракетных комплексов ЗРК «Тор», «Бук», «Оса», зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска», переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и «Верба».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице