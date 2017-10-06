06.10.2017 (09:36)

Военнослужащие по призыву успешно решают задачи боевой подготовки в Арктике

В Мурманском областном военкомате состоялась пресс-конференция начальника организационно-мобилизационного управления Северного флота капитана 1 ранга Владимира Кондратова по тематике осенней призывной кампании, проходящей в зоне ответственности Северного флота. Также на вопросы журналистов ответили военный комиссар Мурманской области капитан 1 ранга в отставке Владимир Соловей, ведущий инспектор военного комиссариата вице-адмирал Юрий Бояркин и представитель Военной прокуратуры Северного флота капитан юстиции Юрий Мишин.

С 1 октября начали работу 68 призывных комиссий в четырёх субъектах Российской Федерации, входящих в зону ответственности Северного флота. Из Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого Автономного округа и Республики Коми будут призваны более 4000 граждан. Из них две трети останутся служить на Северном флоте. По отзыву начальника ОМУ Северного флота капитана 1 ранга Владимира Кондратова, военнослужащие по призыву успешно решают задачи боевой подготовки в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В основном призывники пополнят численность воинских частей сухопутных и береговых войск, объединения ВВС и ПВО флота, а также некоторые надводные корабли, которые выполняют задачи в ближней морской зоне. Небольшое количество военнослужащих по призыву в основном из Архангельской области будет направлено для службы на Новую Землю. Все остальные подразделения Северного флота, расположенные на островах Северного Ледовитого океана, комплектуются только за счёт военнослужащих по контракту.

В нынешнем году на военную службу впервые были призваны участники молодёжного военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе осенней кампании 5 мурманских юнармейцев станут в строй.

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