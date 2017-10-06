06.10.2017 (08:16)

На совместном учении ВДВ России и ССО Белоруссии снайперы будут уничтожать условного противника на дальности свыше 2000 метров

Снайпера ВДВ России и ССО Белоруссии на полигоне «Струги Красные» будут бороться с условным противником поражая цели на дальности свыше 2000 метров.

В ходе выполнения учебных снайперских задач под прикрытием пулеметных расчетов десантникам России и Белоруссии предстоит за коротких промежуток времени уничтожить и вывести из строя более 200 целей, в том числе имитирующих высокоточные разведывательные комплексы условного противника.

Боевая стрельба снайперов с применением современных высокоточных оптико-электронных приборов наведения и коррекции будет проводится в дневных и ночных условиях.

Стрельба на большие дальности будет осуществляться из оружия калибром 12,7 мм различными типами боеприпасов.

В период проведения учения, привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении.

Всего в российско-белорусских тактических учениях будет принимать участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств.

Торжественное открытие совместных тактических учений пройдет сегодня 6 октября на базе полигона ВДВ России «Струги Красные» дислоцированного в Псковской области.

Основная фаза учений, включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии будет проходить в период с 9 по 11 октября 2017 года на территории военных полигонов и аэродроме расположенных в Псковской области.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия.

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