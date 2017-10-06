06.10.2017 (07:14)

В ракетном соединении на Камчатке проходит контрольная проверка

В рамках итоговой проверки за летний период обучения на Тихоокеанском флоте проводится зачетное тактическое учение с подразделениями берегового ракетного соединения на Камчатке.

В ходе учения, к которому привлечены расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» совершенствуется организация действий личного состава при переводе в повышенные степени боевой готовности.

По вводные военнослужащие на самоходных пусковых установках комплекса «Бал» совершили марш в назначенные позиционные районы и заняли позиции в полигонах боевой подготовки. В ходе выхода отрабатываются все виды подготовки от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, а также нормативы развертывания техники и приведения ее в боевую готовность.

Личный состав также оценивается во время занятий по радиационной, химической, биологической защите, физической, стрелковой, медицинской подготовке, и специальным дисциплинам. Особое внимание уделено отработкам нормативов по развертыванию и выполнению электронных пусков по кораблям условного противника.

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