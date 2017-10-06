06.10.2017 (05:36)

На полигоне под Воронежем прошла активная фаза учений «БАРС-2017»

Совместные российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8 отработали боевое применение по наземным целям, а также выполнили авиационное прикрытие действий наземных групп в ходе основного этапа летно-тактического учения «БАРС-2017».

В рамках розыгрышей практических эпизодов летчики двух стран выполнили бомбометание, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням на полигоне. Полеты проходили в сложных метеоусловиях.

Экипажи армейской авиации отработали высадку тактического десанта комбинированным способом с использованием спусковых устройств при зависании вертолета над точкой и при приземлении на неподготовленную площадку.

Также летный состав выполнил эвакуации условно нуждающихся в медицинской помощи, используя лебедку. При этом действия экипажей армейской авиации на земле прикрывали подразделения специального назначения, а с воздуха – вертолеты Ми-8.

В завершении эпизода учения экипажи вертолетов отработали тушение пожаров с использованием водосливных устройств ВСУ-5, емкостью до 5 тонн воды.

Летчики истребительной авиации в ходе летно-тактического учения отработали перехват воздушных целей на большом расстоянии, элементы ближнего маневренного воздушного боя, а также фигуры сложного и высшего пилотажа.

Полеты проходили в дневное и ночное время. Всего в ходе этапа было более 30 вылетов истребителей и вертолетов, задействованных в учении.

Совместное летно-тактическое учение «БАРС-2017» проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества. В нем участвуют совместные экипажи истребительной и армейской авиации России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 Воздушно-космических сил России. Всего задействовано до 20 единиц авиационной техники.

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