06.10.2017 (01:31)

Более 100 нахимовцев и юнармейцев приняли участие в «Экологическом часе», который прошел в Адмиралтействе

В Главном Адмиралтействе в филиале федерального государственного казенного учреждения культуры и искусства «Центральная военно-морская библиотека» Министерства обороны Российской Федерации, состоялся экологический час «По страницам Красной книги» для воспитанников Нахимовского военно-морского училища и учащихся школ – членов Всероссийского патриотического движения школьников «Юнармия». Тема экологического часа — «Арктические природные заповедники». Всего в экологическом часе приняли участие более 100 нахимовцев и юнармейцев. Перед участниками мероприятия выступил профессор кафедры океанологии Российского государственного гидрометеорологического университета В.И. Сычёв, который рассказал об Арктике и ее обитателях, о разнообразии арктической флоры и фауны, особенностях климатических условий, об уникальности Арктики, как района, природа которого сохранилась в своем первозданном виде.

Просьба руководства Нахимовского Военно-Морского училища, педагогического состава школ, руководителей «ЮНАРМИИ» о проведении «Экологического часа» именно в историческом помещении библиотеки в здании Адмиралтейства была удовлетворена Главнокомандующим ВМФ Адмиралом Владимиром Королёвым, так как сама обстановка более, чем трехвековых традиций морской истории государства, дух географических открытий, экспедиций по исследованию Мирового океана, отчеты о которых собраны в библиотеке, способствует проведению таких мероприятий, наполняет их особым смыслом, — сообщил помощник Главкома ВМФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Сергей Павлов.

«Безусловно, что здесь, в Адмиралтействе, молодые участники «Экологического часа» расширили свои знания об Арктике, первенство в исследовании которой всегда было за Российским флотом, отечественными мореплавателями. Примечательно еще и то, что «Экологический час» был проведен в преддверии празднования 190-летия Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, которое будет отмечаться в текущем месяце», — подчеркнул капитан 1 ранга Сергей Павлов.

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