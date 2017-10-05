05.10.2017 (20:01)

Специалисты 20 стран мира, ООН и Красного креста обобщат опыт разминирования на конференции в Подмосковье

Представители 20 государств и трех общественных организаций прибыли на вторую Международную концеренцию по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Об этом в четверг сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Сегодня здесь собрались представители 20 стран и трех общественных организаций (Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Международный Красный крест и Служба ООН по вопросам противоминной деятельности UNMAS), которых объединяет единая цель — скорейшее избавление народов нашей планеты от минной опасности», — сказал Ставицкий, открывая конференцию. Он отметил, что число участников выросло в два раза по сравнению с первой конференцией.

По его словам, в ходе двухдневной конференции специалисты обсудят имеющийся опыт обезвреживания взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам. Ставицкий подчеркнул, что это позволит совместно максимально снизить угрозы для мирного населения и будет способствовать повышению профессионализма и безопасности выполнения задач саперами.

«В ходе проведения конференции Вы на практике увидите особенности подготовки специалистов в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ. Вам будут представлены средства поиска и защиты сапера, которые мы применяем при выполнении задач по разминированию», — рассказал генерал.

«Наша конференция станет еще одним из шагов, направленным на скорейшее избавление земли от мин и взрывоопасных пережитков войны», — заключил начальник инженерных войск.

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