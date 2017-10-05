05.10.2017 (20:31)

Министр обороны России и король Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду обсудить вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке в ходе встречи в Москве.

«Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным придали мощный импульс развитию российско-саудовских отношений в различных направлениях», — отметил Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу приветствуя короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Сергей Шойгу также отметил, что российское военное ведомство уделяет большое внимание развитию двустороннего сотрудничества двух стран в военной и военно-технической областях.

«Полагаю возможным затронуть в нашей беседе вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке. Сегодня в условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность всего международного сообщества в борьбе с этим злом», — подчеркнул глава Минобороны на встрече.

«Рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран», — заключил Шойгу.

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