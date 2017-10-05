05.10.2017 (18:23)

Командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный дал интервью газете «Красная звезда»

В очередном номере газеты «Красная звезда» публикуется интервью командующего войсками ПВО-ПРО - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенанта Виктора Гуменного, который рассказывает об итогах совместного учения «Боевое содружество-2017» и о перспективах развития Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.

Сообщается также о посещении статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники. На торжественной церемонии этому вузу вручен орден Жукова.

Газета публикует репортаж из Карачаево-Черкесии, где завершилось российско-пакистанское учение «Дружба-2017».

Кроме того, «Красная звезда» продолжает информировать о развитии военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике.

В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, размещена инфографика «Вооруженные силы России за неделю».



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