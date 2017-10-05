05.10.2017 (18:17)

Все призывные пункты Московской области оснащены системой «Паспорт»

Военный комиссариат Московской области завершил оснащение призывных пунктов системой «Паспорт» – электронными карточками, содержащими персональную информацию о военнослужащих, рассказал военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.

По словам военкома, на электронных карточках содержится информация о 40 показателях: дата рождения, отпечатки пальцев, род занятий до военной службы, медицинские данные и т.д.

В ходе осеннего призыва 2017 года из Подмосковья на военную службу попадут на 200 человек меньше, чем осенью прошлого года, сообщил Вячеслав Мирошниченко, добавив, что «несколько сотен ребят в Московской области освобождены от призыва в связи с защитой диссертаций».

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