05.10.2017 (18:10)

Военнослужащие ВВО учат юнармейцев обращаться с боевым оружием

Более 60 ребят, среди которых юнармейцы и юные спортсмены филиала ЦСКА в Хабаровске, посетили полигон Восточного военного округа, где с ними были проведены занятия по обращению с боевым оружием.

Для подростков были созданы четыре учебных зоны, занимались в которых с ребятами инструкторы-военнослужащие. Им необходимо было научиться снаряжать патронами магазин автомата, разбирать и собирать оружие, а также освоить технику подготовки к стрельбе и ее завершения. После тестового выполнения каждого упражнения ребятам предлагалось повторить его под счет секундомера.

После подготовительных мероприятий предстояло самое интересное – апробирование полученных навыков на практике. Ребят ждали три вида стрелкового оружия: пулемет, автомат Калашникова и СВД (снайперская винтовка). У каждого юнармейца была возможность попробовать свои силы с каждым из них.

Инструкторы-военнослужащие терпеливо и очень подробно отвечали на вопросы ребят, рассказывали об истории оружия, о правилах работы с ним.

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