05.10.2017 (18:05)
До конца года на военную службу призовут более 6000 жителей Подмосковья
Военный комиссариат Московской области в период с 1 октября по 31 декабря планирует призвать в армию 6000 граждан Подмосковья, сообщил военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.
«В период с 1 октября по 31 декабря 2017 года согласно норме, полученной из штаба Западного военного округа, будет призвано на военную службу более 6000 граждан Подмосковья в возрасте от 18 до 27 лет, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», –– сказал он.
«18% граждан, направленных для прохождения военной службы, будут служить в воинских формированиях других министерств и ведомств, из них будет направлено в войска Национальной гвардии 12% от общего числа призывников», –– добавил он, отметив, что в войска Министерства по чрезвычайным ситуациям будет направлено 1,5% от всех призывников области, в Федеральную службу охраны –– 1,2%.
«В Вооруженные силы осенью этого года будут направлены 82% всех призывников», –– пояснил военком.
Вячеслав Мирошниченко также отметил, что распоряжением губернатора в Московской области создано 67 призывных комиссий муниципальных образований и призывная комиссия Московской области.
«В целях получения денежного довольствия военнослужащим будут оформляться и выдаваться на сборном пункте банковские карты», –– сообщил он.