05.10.2017 (17:37)

Созданное в прошлом году в Белгородской области мотострелковое соединение ЗВО продолжает слаживание воинских коллективов

В мотострелковом соединении Западного военного округа (ЗВО), сформированном в конце прошлого года в Белгородской области, особое внимание уделяется слаживанию воинских коллективов.

Говоря о комплектовании соединения, командир мотострелковой дивизии ЗВО генерал-майор Андрей Рузинский сообщил, что части и подразделения формируются по смешанному принципу. При этом подразделения, предназначенные для решения первоочередных задач, уже сейчас создаются на базе военнослужащих по контракту.

«Кроме того, поскольку дивизия молодая, нами особое внимание уделяется слаживанию воинских коллективов, – сказал генерал-майор Андрей Рузинский. –Необходимо сформировать боеготовые подразделения, ту базу, которая послужит основой развития соединения. Мы черпаем офицерские кадры не только из тех бригад, которые послужили основой создания дивизии, но и из соединений других военных округов. Ряд офицеров прибыли после окончания военных училищ и академий, а также после выполнения специальных задач».

Он также уточнил, что в соответствии с гособоронзаказом дивизия получает новую военную технику – бронетанковую и машины связи. Эта техника совсем недавно принимала участие в ходе активной части батальонного тактического учения на полигоне Солоти, где были продемонстрированы возможности межвидовой группировки сухопутных войск при отражении нападения незаконных вооруженных формирований.

По замыслу проведенного учения мотострелковые подразделения втянули в «огневой мешок» условного противника, где огнём приданных сил танкового батальона была блокирована колонна легкобронированной техники и живой силы незаконного вооруженного формирования (НВФ). В учении были задействованы два полигона в Воронежской и Белгородской областях. В активной фазе приняли участие более 600 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2.

Генерал-майор Андрей Рузинский затронул и другой важный момент – перемещение подразделений вместе с техникой, так как некоторые полигоны находятся на значительном удалении. Поэтому все перевозки и передвижения проходят на фоне реально создаваемой тактической обстановки, увязываются с решением возможных предстоящих задач. Эти задачи отрабатываются как с органами управления дивизии, так и с личным составом подразделений.

«В апреле, перед завершением зимнего периода обучения, соединение было подвергнуто проверке командующего войсками Западного военного округа, на которой показало хорошие результаты. По итогам инспекции вторая рота танкового полка дивизии стала первым ударным подразделением, в том числе одним из первых в Вооружённых Силах РФ», – отметил командир дивизии.

«В рамках проведённого совместного стратегического учения «Запад – 2017» нами был выполнен большой комплекс учебно-боевых задач мотострелковыми, танковыми, инженерными и другими подразделениями практически на всех полигонах, задействованных в учении, – сказал генерал-майор Андрей Рузинский. – Личный состав подразделений не только получил практику в совершении маршей на большие расстояния, перевозке железнодорожным транспортом, но и показал высокий уровень боевой выучки».

В настоящее время, как отметил командир дивизии, части и подразделения соединения планово завершают летний период обучения. С каждым батальоном и дивизионом проводятся учения и контрольные занятия.

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