05.10.2017 (17:33)

Объекты мотострелкового соединения ЗВО, сформированного в Белгородской области, строятся по новым технологиям

Все объекты мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО), сформированного в конце прошлого года в Белгородской области, строятся по новым технологиям.

Они быстровозводимые, надёжные и унифицированные. Каждое здание имеет автономное обеспечение теплом и электричеством. На территории также будут возведены храм, бассейн, ледовый дворец.

«Дивизия дислоцируется в двух гарнизонах. В настоящее время завершается строительство объектов первой очереди, которые включают казарменно-жилищную зону, ряд хозяйственных объектов. В наших планах – к декабрю решить первостепенные вопросы размещения личного состава в штатных пунктах дислокации дивизии. Сейчас идёт активная сдача и приём казарменных помещений, столовой на тысячу мест, банно-прачечного комбината бытового обслуживания», – сказал командир мотострелковой дивизии ЗВО генерал-майор Андрей Рузинский.

Что касается социального вопроса, а именно – где будут проживать семьи военнослужащих, то генерал-майор Андрей Рузинский сообщил, что только в Валуйском гарнизоне планируется построить семь домов. Совместным решением с администрацией района выделена земля под строительство. Сейчас готовится заключение контракта на проведение работ. Командование соединения рассчитывает, что в следующем году начнётся строительство жилья для военнослужащих. А уже в декабре на территории военного городка Солоти завершится строительство общежития на 300 семей. В то же время с администрацией города Валуйки согласован вопрос выделения жилья для найма по минимальным расценкам.

«Все социальные вопросы (размещение детей в детских садах, школах, трудоустройство жён военнослужащих) решаются при активном участии местных властей обоих гарнизонов», – резюмировал командир соединения.

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