05.10.2017 (17:09)

Экипажи истребителей Су-30СМ и Миг-29СМТ авиаполка ЗВО, дислоцированного в Курской области, проведут первые совместные вылеты на боевое применение

Более 10 экипажей самолетов авиаполка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного на аэродроме Халино в Курской области, впервые проведут совместные вылеты на боевое применение с перебазированием на оперативные аэродромы.

Вылеты истребителей Миг-29СМТ и Су-30СМ, которые продолжают пополнять парк эскадрильи, пройдут по плану учебно-тренировочных полетов. Личный состав, авиационная и наземная техника при отработке задач по выводу эскадрилий из-под удара условного противника будут переброшены на оперативный аэродром для выполнения задач по предназначению.

Кроме того, летчики-истребители ЗВО в ходе выполнения задач межвидового учения отработают взаимодействие с силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе учебно-боевых вылетов пилотам истребителей Миг-29СМТ и Су-30СМ предстоит в небе над Курской, Воронежской и Липецкой областью провести учебный воздушный бой, выйти на заданный курс и провести электронные пуски ракет по наземным и воздушным целям условного противника.

К сдаче контрольной проверки во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией округа также привлекаются зенитные ракетные и радиотехнические войска.

В летнем периоде обучения каждый летчик-истребитель ЗВО в среднем налетал не менее 120 часов, а пилотам, осваивающим новые истребители Су-30СМ, в зимнем периоде обучения предстоит налетать не менее 150 часов.

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