05.10.2017 (17:06)

Летчики России и Армении в ходе совместного учения «Поиск-2017» обеспечили доставку разведподразделений в назначенный район

Вертолеты армейской авиации российской военной базы и ВВС Армения доставили разведывательные подразделения и группы специального назначения в район выполнения задач в рамках совместного тактико-специального учения «Поиск-2017».

Руководство практическими действиями коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осуществляется на совместном пункте управления, развернутом на полигоне Баграмян.

В учении принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Всего будет задействовано более 1000 военнослужащих, в том числе около 700 военнослужащих ВС РФ.

Для обеспечения действий наземных сил с воздуха задействованы звенья армейской авиации российской военной базы и ВВС Армении в составе четырех ударных вертолетов Ми-24 и четырех транспортно-боевых Ми-8.

Защиту сухопутной группировки войск от авиационных ракетных ударов обеспечивает звено российских истребителей МИГ-29.

Учение проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Совместное ТСУ «Поиск-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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