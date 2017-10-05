05.10.2017 (17:04)

В Самарской области завершилось учение мотострелковой миротворческой бригады ЦВО

В Самарской области прошло учение с подразделениями мотострелковой миротворческой бригады Центрального военного округа. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц военной техники.

Учение продолжалось в течение недели. Солдаты, сержанты и офицеры решали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне наиболее важных административных и промышленных объектов и другие.

На завершающем этапе миротворцы отработали действия по сопровождению колонны с гуманитарным грузом и отражению атаки на неё со стороны боевиков.

Справочно:

Мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности. Военнослужащие соединения выполняли задачи в Приднестровье и Северной Осетии, а также участвовали в международных учениях «Мирная миссия», «Нерушимое братство» и др.

Бригада полностью укомплектована военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».



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