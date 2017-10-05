05.10.2017 (17:00)

Грамота Верховного Главнокомандующего ВС РФ вручена Новосибирскому высшему военному командному училищу

Сегодня в Новосибирске главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков вручил Грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России (ВС РФ) Новосибирскому высшему военному командному училищу.

«Героизм и отвага выпускников-новосибирцев золотыми буквами вписаны в летопись истории практически всех современных вооруженных конфликтов, за что многие из них были награждены орденами и медали, а двадцать восемь – удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации», – сказал главком.

На территории вуза, где располагается Мемориал Героям-выпускникам, открытый в честь 50-летия со дня образования училища, состоялось возложение венков и цветов с участием ветеранов, выпускников различных лет и курсантов учебного заведения.

Кроме того, генерал-полковник Олег Салюков посетил кафедры разведки и воздушно-десантной подготовки, где были продемонстрированы новейшие технические средства, используемые при подготовке подразделений специального назначения и разведки, а также современные интерактивные классы и электронные тренажеры.

В завершение рабочей поездки главком вручил ряд наград и ценных подарков ветеранам училища, представителям областной администрации, а также наградил знаменитого российского борца Александра Карелина медалью «За отличие в службе в Сухопутных войсках».

Справочно:

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 5 мая 2009 г. N 503 «О Грамоте Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации» награждение грамотой является формой поощрения за заслуги в исполнении воинского долга, обеспечении безопасности государства и укреплении его обороноспособности.

Грамотой награждаются объединения, соединения, воинские части (корабли), организации и учреждения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также предприятия, организации и учреждения независимо от формы собственности, выполняющие государственный оборонный заказ, за заслуги, названные в пункте 1 настоящего Положения.

Грамотой могут награждаться объединения, соединения, воинские части (корабли) и организации вооруженных сил иностранных государств.



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