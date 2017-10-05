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05.10.2017 (16:54)

На Балтийском флоте объявлена штормовая готовность второй степени

Из-за неблагоприятного климатического прогноза в местах дислокации сил Балтийского флота на территории Калининградской области объявлен режим штормовой готовности №2.  По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота сегодня в регионе юго-западный ветер достигает от 15 до 20 метров в секунду, волнение моря в районе Балтийска до 5 баллов.

В связи с этим на боевых кораблях Балтийского флота в пунктах их постоянного базирования проведена соответствующая подготовка к усилению ветра и волнения, заведены дополнительные швартовые концы. Согласно инструкциям усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, ведутся графики учета атмосферного давления и скорости ветра. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную боевую готовность.

Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме. Режим штормовой готовности сохранится до сегодняшнего вечера, затем в ночь с 5 на 6 октября ожидается ослабление ветра. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот
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