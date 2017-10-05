05.10.2017 (15:39)
В Карачаево-Черкесии состоялась церемония закрытия совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2017»
На территории горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесской Республике состоялась церемония закрытия совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2017».
Руководитель учения от российской стороны генерал-майор Владислав Ершов поблагодарил всех участников мероприятия и выразил мнение, что военнослужащие достигли высокого профессионального взаимопонимания при выполнении учебно-боевых задач.
Командир горного мотострелкового соединения ЮВО полковник Сергей Дмитриев вручил пакистанским военнослужащим ценные подарки с символикой учения.
В свою очередь, бригадный генерал Исламской Республики Пакистан Саед Аламдар Хуссейн Шах вручил военнослужащим ЮВО сувениры с изображением национальной символики. Женщинам-военнослужащим были подарены модные аксессуары ручной работы, вышитые бисером с национальным орнаментом.
Завершил церемонию закрытия учения солист оркестра соединения ЮВО Александр Гусько, который исполнил гимн бригады.