05.10.2017 (15:39)

В Карачаево-Черкесии состоялась церемония закрытия совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2017»

На территории горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесской Республике состоялась церемония закрытия совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2017».

Руководитель учения от российской стороны генерал-майор Владислав Ершов поблагодарил всех участников мероприятия и выразил мнение, что военнослужащие достигли высокого профессионального взаимопонимания при выполнении учебно-боевых задач.

Командир горного мотострелкового соединения ЮВО полковник Сергей Дмитриев вручил пакистанским военнослужащим ценные подарки с символикой учения.

В свою очередь, бригадный генерал Исламской Республики Пакистан Саед Аламдар Хуссейн Шах вручил военнослужащим ЮВО сувениры с изображением национальной символики. Женщинам-военнослужащим были подарены модные аксессуары ручной работы, вышитые бисером с национальным орнаментом.

Завершил церемонию закрытия учения солист оркестра соединения ЮВО Александр Гусько, который исполнил гимн бригады.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице