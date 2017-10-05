05.10.2017 (13:01)
Министр обороны России поздравил преподавателей и работников образовательных учреждений военного ведомства с Днем учителя
Уважаемые руководители, преподаватели и работники образовательных организаций Минобороны России!
Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Ваша работа требует огромного терпения, полной самоотдачи и постоянного самосовершенствования.
Благодаря вашему профессиональному мастерству, душевному теплу и требовательности, тысячи воспитанников, курсантов и слушателей имеют возможность получать разносторонние знания, развивать свои способности, учиться решать сложные и ответственные задачи.
Этому способствует и развитие системы военного образования. В этом году в ее состав вошли Петрозаводское президентское кадетское училище и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В новом самостоятельном статусе начали готовить офицеров Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище и Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище.
Уверен, что предпринимаемые нами усилия помогут молодому поколению определить свои жизненные приоритеты, с пользой для общества реализовать себя на выбранном пути и приумножить славные ратные традиции нашей великой страны.
Благодарю педагогов за нелегкий труд!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
С праздником!
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии
С. Шойгу