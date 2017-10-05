05.10.2017 (15:21)

В Оренбургской области военнослужащие учатся перехватывать беспилотную авиацию противника

В Оренбургской области начались учения подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа.

Военнослужащие с помощью современных комплексов РЭБ, таких как «Борисоглебск-2», отрабатывают задачи по перехвату управления беспилотниками и их посадке на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации.

В учении принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано свыше 60 единиц военной техники.

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