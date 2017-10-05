05.10.2017 (14:56)

Зенитная ракетная бригада ЦВО, оснащенная ЗРК «Бук-М2», заступила на боевое дежурство в Пензенской области

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО) 5 октября заступила на боевое дежурство в Пензенской области.

Накануне военнослужащие соединения вернулись из Астраханской области, где принимали участие в лагерном сборе войск противовоздушной обороны ЦВО. За время учения на полигоне Капустин Яр боевые расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» выполнили успешные боевые стрельбы по крылатым ракетам на расстояниях до 50 км, не позволив условному противнику нанести ущерб прикрываемым объектам.

На учении зенитная ракетная бригада ЦВО получила отличную оценку.

Справочно:

«Бук-М2» — зенитный ракетный комплекс, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете.

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