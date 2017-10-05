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05.10.2017 (14:51)

Военная автоинспекция в Самарской области проводит акцию «Безопасность дорожного движения»

Военная автомобильная инспекция в Самарской области проводит акцию «Безопасность дорожного движения».

В рамках мероприятия автоинспекторы провели занятия и приняли зачеты по правилам дорожного движения у военных водителей, управляющих колесной техникой.

Кроме того, ВАИ в парках воинских частей проверяет исправность и техническое состояние транспортных средств с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. Данный комплекс позволяет проводить технический осмотр автомобилей и выдавать заключение об их готовности к эксплуатации.

Акция продлится до конца месяца.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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