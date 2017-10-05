05.10.2017 (14:19)

Численность движения «Юнармия» превысила 165 тысяч человек

Численность движения «Юнармия», отделения которого созданы во всех субъектах России, превысила 165 тысяч человек. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков.

Он напомнил, что более года назад глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу озвучил идею создания движения, которая была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не гонимся за численностью, – подчеркнул Николай Панков. – Мы полагаем, что в «Юнармию» должны быть зачислены те, кто любит Россию, любит свой родной край, уважает дедов, прадедов, их трудовые и ратные дела».

Николай Панков принял участие в церемонии вступления в «Юнармию» 30 школьников Череповца, которая прошла в расположении Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники.

Обращаясь к юнармейцам, замминистра отметил, что их «ждут интересные и содержательные дела как на региональном, так и на федеральном уровне».

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