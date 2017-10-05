05.10.2017 (14:12)

Заместитель Министра обороны Николай Панков вручил Череповецкому военному училищу радиоэлектроники орден Жукова

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков вручил орден Жукова Череповецкому высшему военному инженерному училищу радиоэлектроники, удостоенному государственной награды указом Президента России.

В документе, который огласил начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, отмечается, что учебное заведение награждено «за заслуги в обеспечении безопасности страны, укреплении её обороноспособности и высокие показатели в подготовке военных кадров».

Как отметил в своем выступлении перед личным составом вуза Николай Панков, работа специалистов радиоэлектронной разведки, которых готовят в стенах училища, имеет исключительно важное значение для обеспечения безопасности России.

Замглавы военного ведомства подчеркнул, что выпускники вуза находятся на «передовых рубежах научной мысли, на острие борьбы по упреждению агрессивных замыслов наших недругов».

«Информация, добытая ими, не раз становилась определяющей для принятия руководством страны важнейших решений в области обороны государства, способствовала успеху российского оружия в «горячих точках», — заявил Николай Панков.

Он добавил, что награждение училища орденом Жукова стало заслуженной оценкой напряженного и добросовестного труда всего коллектива, его вклада в повышение боеспособности Вооруженных Сил и защиту национальных интересов Отечества.

Замминистра обороны выразил уверенность, что одно из лучших военно-учебных заведений страны и на новом этапе своей истории «будет крепнуть и развиваться во имя процветания нашей Родины». Он пожелал курсантам, преподавателями и ветеранам крепкого здоровья и дальнейших успехов в учебе, ратном труде и подготовке военных кадров.

10 октября училище отметит 60-летие со дня создания. Вуз готовит специалистов по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, а также кадры высшей квалификации в адъюнктуре училища.

На основании директивы Генерального штаба ВС РФ в училище создана новая кафедра подготовки специалистов для Национального центра управления обороной России.

Разработана и утверждена программа развития вуза до 2020 года. Ведется масштабное совершенствование учебно-материальной базы, завершается строительство нового курсантского общежития, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и хоккейной площадкой, культурно-досугового центра.

Училище регулярно пополняется современными образцами вооружения, военной и специальной техники, укомплектованность ими составляет более 90 процентов. Активно внедряются электронные образовательные ресурсы, современные методики обучения, налажено постоянное взаимодействие с профильными воинскими частями и предприятиями промышленности, в том числе в форме стажировок преподавательского состава и курсантов, участия в учениях и испытаниях.

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