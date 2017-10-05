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05.10.2017 (13:38)

Летчики Балтийского флота выполнили бомбометание на полигоне в Калининградской области

Экипажи новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота в рамках плановых полетов на учебно-боевое применение выполнили прицельное бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по полноразмерным мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Отработка плановых заданий производилась на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

Действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения.

Помимо бомбометания и стрельб летчики выполнили фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Авиация , Боевая подготовка
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