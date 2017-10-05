05.10.2017 (13:26)

В Хабаровском крае летчики ВВО в рамках учения выполнят дозаправку в воздухе

В Хабаровском крае летчики истребительной и бомбардировочной авиации Восточного военного округа отработают практические навыки по дозаправке в воздухе.

К выполнению этого одного из самых сложных элементов летной подготовки планируется привлечь летчиков истребителей Су-30СМ авиачастей округа из Хабаровского края и Приморья, экипажи бомбардировщиков Су-24, а также новейших Су-34, пилотов истребителей-перехватчиков МИГ-31.

Дозаправка будет выполняться от авиационного танкера Ил-78 Воздушно-космических сил России на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.

Выполнять это сложное летно-тактическое задание летчики ВВО будут как в дневное, так и ночное время суток.

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