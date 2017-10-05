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05.10.2017 (13:22)

Подразделения МТО Центрального военного округа восстановили боеспособность группировки войск на учении в Западной Сибири

Подразделения бригады материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Кемеровской области, восстановили боеспособность группировки войск в районе условного вооруженного конфликта на полигоне в Западной Сибири.

По замыслу учения военнослужащие совершили 100-километровый марш в район выполнения задач. Специалисты комендантской службы развернули участок военной автомобильной дороги и навели паромную переправу для перевозки личного состава и техники через реку Томь, оборудовали посты регулирования, пункты обслуживания и ремонта поврежденной техники. В ходе учения был создан полевой магистральный трубопровод, позволяющий обеспечить горючим до 40 машин одновременно.

В учении приняло участие около 600 военнослужащих и было задействованы до 100 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
МТО , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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