05.10.2017 (13:25)

Экипажи бомбардировщиков Су-24МР обнаружили в устье реки Волги колонну военной техники условного противника и уничтожили её

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-24МР смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, в ходе летно-тактического учения (ЛТУ) выполнили разведку вдоль реки Волги, где обнаружили колонну военной техники условного противника.

Все координаты были переданы командиру эскадрильи пилотами самолетов-разведчиков Су-24МР, после чего было принято решение на применение авиационных средств поражения по колонне военной техники условного противника.

Экипажи отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника, а также совершили взлет и посадку на незнакомом аэродроме.

Полеты проходили на высотах от 200 до 1000 м на скорости до 1000 км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

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