05.10.2017 (13:16)

Разведчики мотострелкового соединения ЮВО под Волгоградом совершили марш-бросок на полигон для сдачи контрольной проверки за 2017 год

Военнослужащие разведывательного батальона мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, совершили марш-бросок протяженностью свыше 15 км по пересеченной местности в рамках подготовки к контрольной проверке за 2017 год.

В течение трех дней разведчики будут выполнять упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового вооружения, в том числе из боевых машин пехоты БМП-3, а механики-водители сдадут нормативы по вождению боевых машин в сложных условиях местности в ночное время.

Все занятия по тактической, специальной, инженерной и физической подготовке будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием средств имитации и дымов.

К занятиям привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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