05.10.2017 (13:13)

Артиллерийское соединение ЮВО, дислоцированное в Адыгее, поднято по тревоге в рамках КШУ на Кубани

Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Адыгее, подняты по тревоге в рамках командно-штабного учения (КШУ), которое проводится на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Личный состав, вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ) соединения были перевезены железнодорожным транспортом в район боевого предназначения. Прибыв на место, артиллеристы разгрузили эшелон с ВВСТ, развернули подвижные пункты управления, провели комплекс мероприятий по их маскировке и организовали боевую работу.

В ходе учения командирам всех степеней предстоит отработать вопросы организации управления подчиненными подразделениями, постановки задач и получения данных обстановки по режимной связи, провести разведку местности через средства видеоконтроля на беспилотных летательных аппаратах и принять решение на огневое поражение объектов условного противника.

Всего на учение привлечено около 200 военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц ВВСТ артиллерийского соединения ЮВО, в том числе 152-мм САУ «Мста-С» и РСЗО «Ураган».

КШУ проводится под руководством командующего общевойсковым объединением ЮВО и завершится до конца недели.

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